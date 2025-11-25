Çorum'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişi mahkemece tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliye ait adreste yapılan aramada 1392 uyuşturucu hap ve 932 gram farklı türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.