Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

AA - Kemal Ceylan - Güncel
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Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine bir şüpheliyi takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından iş yerine düzenlenen operasyonda, 83 sentetik ecza, 1,15 gram esrar, 6,60 gram metamfetamin, 3 kök Hint keneviri bitkisi ve uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Kemal Ceylan - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Uyuşturucu Ticareti Çorum Güncel Haberler

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