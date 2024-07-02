Üye Girişi
Haberler

Çorum'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 8 Zanlı Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı. Operasyonda 3 bin 770 gram uyuşturucu, 75 sentetik ecza ve 1 tabanca ele geçirildi.

Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkez ve Osmancık ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişiler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere ait adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 3 bin 770 gram uyuşturucu, 75 sentetik ecza ve 1 tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Operasyon Çorum Güvenlik Uyuşturucu Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir, bunun aşılmasına eyvallah demeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir, bunun aşılmasına eyvallah demeyeceğiz

 Araplardan Türkiye karşıtı çirkin paylaşımlar! Boykot edilecek Türk ürünlerini listelediler

Araplardan Türkiye karşıtı çirkin paylaşımlar! Boykot edilecek Türk ürünlerini listelediler

 Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti

Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti

 Alman Deutsche Bank'tan Türk lirasına yatırım tavsiyesi: En iyi performans gösteren küresel para birimi

Alman Deutsche Bank'tan Türk lirasına yatırım tavsiyesi: En iyi performans gösteren küresel para birimi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title