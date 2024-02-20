Çorum'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Zanlı Tutuklandı
Çorum'da gerçekleştirilen operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 267 gram uyuşturucu ve 1382 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çorum'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi.
Şüphelilere ait araç ve adreslerde yapılan aramada 267 gram uyuşturucu ile 1382 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.