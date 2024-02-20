Çorum'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Zanlı Tutuklandı

Çorum'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Şüphelilere ait araç ve adreslerde yapılan aramada 267 gram uyuşturucu ile 1382 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.