Çorum'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Tutuklama
Çorum'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 4 bin 804 uyuşturucu hap ve 526 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.
Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 3 kişi takibe alındı.
Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 4 bin 804 uyuşturucu hap ile ayçiçeği tarlasının içine gizlenmiş 526 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
