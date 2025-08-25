Çorum'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Tutuklama

Çorum'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 4 bin 804 uyuşturucu hap ve 526 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 3 kişi takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 4 bin 804 uyuşturucu hap ile ayçiçeği tarlasının içine gizlenmiş 526 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
500
