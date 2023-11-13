Çorum'da Uyuşturucu Operasyonunda Çok Miktarda Madde Ele Geçirildi

Çorum'da yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde satıcılarına ait çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 16 bin 569 adet sentetik ecza maddesi bulundu. Gözaltına alınan 4 şahıs adli makamlara sevk edildi.

Çorum'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sentetik ecza ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan operasyonda, 16 bin 569 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda uyuşturucu maddeler ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan 4 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan

adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından bu şahıslardan birisi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 3 şahıs ise tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - ÇORUM