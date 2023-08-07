Çorum'da Uyuşturucu Operasyonunda Büyük Miktarda Madde Ele Geçirildi

Çorum'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik Sungurlu ve Uğurludağ ilçelerinde yapılan 5 ayrı operasyonda 3 bin 494 adet sentetik ecza, 179,89 gram metamfetamin, 127,69 gram sentetik kannobinoid, 141,30 gram kokain, 209,79 gram skunk, 401,53 gram esrar, 71 gram eroin, 6 adet uyuşturucu madde içme aparatı, 1 adet hassas terazi ile 82 bin TL suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından işlem yapıldı. Bu şahıslardan 5'i serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇORUM