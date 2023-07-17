Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda bir iş yerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı tespit edildi. Operasyonda 315 adet sentetik ecza maddesi, 0,88 gram metamfetamin ve 5,60 gram sentetik kannobinoid ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından sokak satıcıları ve uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda; bir iş yerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Düzenlenen operasyonda 315 adet sentetik ecza maddesi, 0,88 gram metamfetamin ile 5,60 gram sentetik kannobinoid ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeler ile birlikte yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan adli işlem başlatılırken uyuşturucu maddelere polis ekipleri tarafından el konuldu. - ÇORUM