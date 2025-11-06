Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 736 Bin Hap Ele Geçirildi

Çorum'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda bir haftada 736 bin 217 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, kentteki uyuşturucu üretimi ve ticaretini önlemeye yönelik operasyonlar düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftadır yürütülen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait araç ve adreslerde yapılan aramalarda 736 bin 217 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.