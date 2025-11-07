Haberler

Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı, 3 Tutuklama

Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı, 3 Tutuklama
Güncelleme:
Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda 736 bin 217 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Çorum'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan A.Ö, A.E.A, U.A, C.C. ve N.U'nun karakoldaki işlemleri tamamlandı.

Çorum Adliyesine sevk edilen zanlılardan A.Ö, A.E.A. ve U.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, C.C. ve N.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çorum'da jandarma ekiplerince son bir haftadır yürütülen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılara ait araç ve adreslerde yapılan aramalarda 736 bin 217 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

