Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Çorum'un Alaca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullandığı ve ticaretini yaptığı iddia edilen E.B, K.M, G.G, S.B. ve Y.K'yi takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 126 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanım aparatları ve mermiler ele geçirildi.

Zanlılar, emniyete götürüldü.