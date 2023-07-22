Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 206 sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 4 kişi ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon 206 sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Çorum'a uyuşturucu taşıdığı tespit edilen araç bir dinlenme tesisinde durduruldu. Ekiplerin yaptığı incelemede 206 adet sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı olan cam pipo ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan 4 kişi ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - ÇORUM