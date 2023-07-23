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Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Güncel Haberler

Çorum'un Sungurlu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Ankara'dan Çorum'a uyuşturucu taşıdığı tespit edilen araçta 206 adet sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Çorum'a uyuşturucu taşıdığı tespit edilen araç bir dinlenme tesisinde durdurulmuş, ekiplerin yaptığı incelemede 206 adet sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı olan cam pipo ele geçirilmişti. Araç içerisinde bulunan 4 kişi ise ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü.

Haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hisarcık Tragger Çorum Güncel Haberler

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