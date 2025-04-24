Bakan Kurum: İstanbul'da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok

Son durum raporu! İstanbul'da kaç bina yıkıldı, kaç bina hasar aldı?
DEM heyetinden sürpriz 'tecrit' çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir

DEM heyetinden sürpriz "tecrit" çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbulluları korkutacak sözler

Japon deprem uzmanından İstanbulluları korkutacak sözler
Bu nasıl vicdansızlık! İstanbul'daki deprem anında hırsızlığa geldiler

Deprem anında büyük rezillik! Kamera her şeyi kaydetti

Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmancık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, il dışından uyuşturucu madde getiren 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 500 uyuşturucu hap ve 60 bin lira ele geçirildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı, ilçede uyuşturucu ticareti yapmak üzere il dışından uyuşturucu madde getirdikleri ihbarı üzerine M.U. ve F.Ö'yü takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, zanlıların bulunduğu otomobil, ilçe girişinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada 500 uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 60 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri Osmancık Adliyesinde çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Emrah Akıllı - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.