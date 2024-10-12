Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Çorum'un Alaca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 251 gram uyuşturucu emdirilmiş tütün ve 406 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Çorum'un Alaca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ile Terörle Mücadele Bürosu ekiplerince, Denizhan Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada 251 gram uyuşturucu emdirilmiş tütün ile 406 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Operasyonda A.A. (24) ve G.D. (30) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, G.D. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.