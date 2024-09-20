Üye Girişi
Haberler

Çorum'da Uyuşturucu Operasyonlarında 5 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Operasyonlarda 220 gram uyuşturucu, 70 sentetik ecza hapı ve 13 bin lira ele geçirildi. Osmancık ilçesindeki operasyonda ise kenevir serası olarak kullanılan bir evde 800 gram uyuşturucu ve 60 kök Hint keneviri bulundu.

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişileri takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda şüphelilere ait adreslerde arama yapıldı. Aramalarda 220 gram uyuşturucu, 70 sentetik ecza hapı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin lira ele geçirildi.

Osmancık ilçesindeki operasyonda ise bir evin kenevir serası olarak kullanıldığı belirlendi.

Evdeki aramada 800 gram uyuşturucu, 60 kök Hint keneviri, 500 gram Hint keneviri tohumu, hassas terazi, ışıklandırma, fan, bitki ilacı gibi kenevir yetiştirme araçları bulundu.

Operasyonlarda gözaltına alınan F.T, U.T, E.G, B.M. ve E.C, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel

Politika Osmancık Güvenlik 3-sayfa Kenevir Güncel Hukuk

Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı

Hizbullah misilleme yaptı, İsrail anında karşı atağa geçti

 Masaj detayı çok konuşulur! Seçil Erzan, Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı

Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı

 Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü

Baba, oğul ve gelin öldürüldü
Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire 'sus' işareti yaptı

Yerlikaya'dan Narin cinayetini soran muhabire ilginç tepki
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konya Beyşehir Müftüsü kimdir? Beyşehir İlçe Müftüsü Gökhan Becerikli nereli, evli mi? CANLI maç izle! (BEIN SPORTS) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçı nereden izlenir? 21 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Koç, Aslan, Akrep burcu yorumu! 21 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Kara Ağaç Destanı SON bölüm izle! 20 Eylül Cuma Kara Ağaç Destanı 17. Bölüm FULL HD izleme linki! Kara Ağaç Destanı 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 20 Eylül Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 17. bölüm TRT 1 HD izleme linki! Evlilik kredisi başvuru ekranı! 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler, nasıl başvurulur? FB-GS DERBİ MAÇI NE ZAMAN? Galatasaray-Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Ankara-Hakkari uçak kazasında son durum nedir? Ankara-Yüksekova uçak kazasında ölü, yaralı var mı? MAL kan grubu nedir? MAL kan grubu kimlerde var, özellikleri neler? (MAL kan grubu açılımı) Urfi Çetinkaya neden, ne zaman öldü? Urfi Çetinkaya ölüm sebebi ne?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });