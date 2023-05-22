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Çorum'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Çorum'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Güncel Haberler

Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından zanlının içinde bulunduğu araç narkotik ekiplerince durduruldu.

Araçta yapılan aramada 665 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Uyuşturucu Ticareti Narkotik Çorum Güncel Haberler

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