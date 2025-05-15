Çorum'da Un Fabrikasındaki Patlama Sonrası İşçinin Cenazesi Defnedildi
Çorum'un Mimarsinan Mahallesi'ndeki un fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralanarak hastanede tedavi gören Zülfikar Tutuş, yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi yoğun katılımla defnedildi.
Çorum'da un fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren işçinin cenazesi defnedildi.
Mimarsinan Mahallesi Erzurumdede Caddesi'nde bulunan un fabrikasında 6 Mayıs'ta yaşanan patlamada ağır yaralanan ve kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Zülfikar Tutuş (47), 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Tutuş'un cenazesi hastane morgundan alınarak, Akşemseddin Camisi'ne getirildi.
Zülfikar Tutuş'un cenazesi, öğle namazını takiben kılınan namazın ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi.
Cenazeye, Tutuş ailesinin yakınları, iş arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.