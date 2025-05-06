Çorum'da Un Fabrikasında Patlama: 7 Yaralı

1) ÇORUM'DA UN FABRİKASINDA PATLAMA: 7 YARALI

ÇORUM'da bir un fabrikasında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Bir un fabrikasında saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.