Çorum'da Üç Tekerlekli Elektrikli Motosiklet Kazası: Çift Yaralandı
Çorum-Ankara kara yolu Burun Çiftlik Kavşağı'nda meydana gelen üç tekerlekli elektrikli motosiklet kazasında sürücü ve motosikletteki eşi yaralandı. Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Çorum'da devrilen üç tekerlekli elektrikli motosikletteki çift yaralandı.
Kadir Ö. (61) idaresindeki üç tekerlekli elektrikli motosiklet, Çorum- Ankara kara yolu Burun Çiftlik Kavşağı'nda devrildi.
Kazada sürücü ve motosikletteki eşi Aynur Ö. (58) yaralandı
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.