Çorum'da Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri düzenlendi

Çorum'da Türkiye Çevre Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Millet Bahçesi'ndeki etkinlikte öğrenciler atık kıyafetlerden hazırladıkları kıyafetlerle defile sundu.

Etkinlikte ayrıca öğrencilerin yıl içinde atık malzemelerden yaptıkları çalışmaların sergilendiği geri dönüşüm sergisi açıldı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, etkinlikte yaptığı konuşmada, çevrenin, doğanın insana emanet olduğunu söyledi.

Sağlık, aile, mülk gibi emanetlere sahip çıkıldığı gibi çevreye ve doğaya da sahip çıkılması gerektiğini belirten Aşgın, "Emanete sahip çıkmak Allah'ın emri. Biz nasıl ki diğer emanetlere Allah'ın emri olduğu için sahip çıkıyor, gerekeni yapıyorsak, çevreye ve doğaya da sahip çıkmak zorundayız. Bu isteğe bağlı değil. Eğer sahip çıkamazsak çevreyi ve doğayı koruyamazsak çevrenin intikamı çok acı oluyor." diye konuştu.

Çorum'da kısa süre önce yağış nedeniyle problemler yaşandığını hatırlatan Aşgın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sorun olan birkaç noktaya gittiğimde her birinde şunu hayal ettim: Bundan 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl önce, 100 yıl önce buradan dereler akıyordu. Burada söğüt ağaçları vardı, doğa vardı. Önceden de yağmur yağıyordu ama doğa kendini absorbe edebiliyordu. Ne yaptıysak biz yaptık, insanoğlu yaptı. Şu an dünyada birçok doğal felaket var. Bütün felaketlerin tek bir sebebi var, o da biz insanoğlu. Emanete sahip çıkamadığımız için doğaya, çevreye sahip çıkamadığımız için yeterince yeşillendiremediğimiz için, dereleri imara açtığımız için, yolları beton, binaları beton, her tarafı beton yaptığımız için bütün suç, bütün günah bizde. Bunun çözümü de bizde."

Dünya Çevre Günü'nde düzenlenen etkinliklerin toplumun çevre bilincinin pekişmesine vesile olmasını dileyen Aşgın, "İnşallah bu tür çalışmalar bizi sallayacak, kendimize getirecek, 'Biz ne yapıyoruz, bu doğa bize emanet. Yine nehirler çağlayıp aksın, yine her taraf yemyeşil olsun, su temiz olsun, çevre temiz olsun.' diye düşünmemize vesile olsun." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte atık pil toplama yarışmasında dereceye giren okullara hediyeleri verildi.