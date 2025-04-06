İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen Kaan Ketenci KKTC'de yakalandı

İBB soruşturması kapsamında aranan isim KKTC'de yakalandı
Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu

Özgür Özel'e bir rakip daha çıktı
14 yaşındaki Gülden, bıçaklanarak öldürülmüş halde okul bahçesinde bulundu

14 yaşındaki Gülden'in cansız bedeni okul bahçesinde bulundu
Polis helikopterini görünce Türk bayrağı açıp, selam verdi

Helikopteri görür görmez Türk bayrağı açtı

Çorum'da Tur Otobüsü Devrildi: 15 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesinde bir tur şirketine ait otobüs, yoldan çıkarak toprak alana çarptı. Kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde bir tur şirketine ait otobüsün yoldan çıkarak, yol kenarındaki toprak bölgeye çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Adana Altın Portakal Çiçeği Festivali'nden dönen kişileri taşıyan, sürücüsü henüz belirlenemeyen 28 AL 323 plakalı özel bir tur şirketine ait otobüs, Yozgat-Çorum kara yolu Elicek köyü yakınlarında yoldan çıkarak, yol kenarındaki toprak bölgeye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre, 54 kişinin bulunduğu otobüste 15 kişi yaralandı.

Bulundukları yerde sıkışan bazı yaralılar, Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince otobüsün camından tahliye edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin kaza yerinde çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.