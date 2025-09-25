Haberler

Çorum'da Tüfekli Saldırı: Gökhan Dal Hayatını Kaybetti

Çorum'da bir dükkan önünde gerçekleşen tüfekli saldırıda Gökhan Dal hayatını kaybetti. Olay sonrası polisin başlattığı çalışmalar sürüyor.

ÇORUM'da dükkan önünde tüfekli saldırıya uğrayan Gökhan Dal (36), yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir dükkanın önüne araçla gelen kimliği belirsiz kişi, Gökhan Dal'a tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Dal ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Gökhan Dal, kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Dal, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, olayın ardından araçla kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
