Çorum'da traktörün çarptığı motosikletteki işçiler yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde traktörün çarptığı motosikletteki iki mevsimlik işçi yaralandı. Kazada, motosiklette bulunan mevsimlik tarım işçileri H.Y. (17) ve Y.D. (17) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların, tarım işlerinde çalışmak üzere kısa süre önce Şanlıurfa'dan Alaca'ya geldikleri öğrenildi. Öte yandan traktör sürücüsü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.