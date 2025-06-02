Çorum'da Traktörle Çarpışan Otomobilde 5 Yaralı

Çorum'da Traktörle Çarpışan Otomobilde 5 Yaralı
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Çorum'da bir traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da traktörle çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı.

S.K. (67) idaresindeki 51 EU 219 plakalı traktör ile R.Ö'nün (51) kullandığı 19 TZ 641 plakalı otomobil, Çorum-Ortaköy kara yolu Cemilbey köyü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan M.Ö. (51), M.Ö. (25), M.Ö. (27) ve M.B.(21) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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