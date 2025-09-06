Çorum'da Traktör ve Otomobil Çarpıştı, Park Halindeki Araçlara Çarptı
Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada, bir traktör otomobille çarpıştıktan sonra park halindeki araçlara çarptı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı, sürücüler yaralanmadan kurtuldu.
Çorum'un Alaca ilçesinde traktörün otomobille çarpıştıktan sonra park halindeki araçlara çarptığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Cem A. idaresindeki 19 AES 721 plakalı traktör, Cumhuriyet Meydanı'nda Hakan K'nin kullandığı 06 TNL 80 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan traktör, park halindeki 3 araca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.
Sürücülerin yaralanmadan atlattığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel