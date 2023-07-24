Çorum'da traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Çalyayla köyünde meydana gelen traktör kazasında Yüksel Alagözyaylası hayatını kaybetti. Yakınları tarafından hareketsiz halde bulunan Alagözyaylası için sağlık ekipleri sevk edildi ancak yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için hastaneye kaldırıldı.