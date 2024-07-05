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Çorum'da traktör kazası: 1 ölü, 4 yaralı

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Çorum'un Osmancık ilçesinde hasat dönüşü devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde hasat dönüşü devrilen traktörün sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı.

Fazıl Arafat idaresindeki 19 HL 816 plakalı, römorku buğday yüklü traktör, Danişment köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile traktörde bulunan İbrahim Arafat, Saniye Arafat, Bircan Bektaş ve Emine Bostancı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Fazıl Arafat, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

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