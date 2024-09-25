Çorum'da Traktör ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen traktör ve otomobil kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mustafa K. yönetimindeki 19 BG 525 plakalı otomobil, Sungurlu-Çorum kara yolu Kırankışla köyü yakınlarında Erol E'nin kullandığı 19 SA 519 plakalı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerle birlikte otomobilde bulunan Hülya K. ve Nisa K. yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.