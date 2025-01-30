Çorum'da Traktör Hırsızlığına Tutuklama
Çorum'da traktör çaldığı tespit edilen Ş.Ö. isimli şüpheli, jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı. Hırsızlık olaylarının ardından yapılan operasyonla çalıntı traktörle ele geçirildi.
Çorum'da traktör çaldığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saraylı köyünde S.A'ya ait hızar motoru ile Üyük köyünde A.Y'ye ait traktör ve römorkun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli Ş.Ö'yü çalıntı traktörle yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel