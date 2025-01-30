1050 lirayı geçenler 2000 lira ödeyecek! Elektrik faturalarında yeni dönem şubatta başlayacak, martta faturalara yansıyacak

Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı

Trump yönetimi şokta! ABD'deki esrarengiz kazada kurtulan olmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı

Hamas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ricasını geri çevirmedi
Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı

Faruk Fatih Özer hakkında yeni gelişme

Çorum'da Traktör Hırsızlığına Tutuklama

Çorum'da Traktör Hırsızlığına Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da traktör çaldığı tespit edilen Ş.Ö. isimli şüpheli, jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı. Hırsızlık olaylarının ardından yapılan operasyonla çalıntı traktörle ele geçirildi.

Çorum'da traktör çaldığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saraylı köyünde S.A'ya ait hızar motoru ile Üyük köyünde A.Y'ye ait traktör ve römorkun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli Ş.Ö'yü çalıntı traktörle yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
img

Ece Üner'den Fatih Portakal'a kavgada söylenmeyecek sözler
img

Rezilliğini kimse görmedi sandı ama kamera kayıttaydı
img

Kuran yakan provokatör canlı yayın sırasında öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalova'da 'içme suyuna kimyasal madde karıştı' iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında

Bir şehri susuz bırakan olayda 4 eski belediye çalışanı gözaltında
Bütün kazancını gayrimenkule yatırmış! İşte Emrah'ın sahip olduğu ev sayısı

Sahip olduğu daire sayısı ve kira getirisi dudak uçuklattı
Dursun Özbek, Sergen Yalçın'ın '1 numara' dediği golcüyü almaya gidiyor

Dursun Özbek, Sergen'in "1 numara" dediği golcüyü almaya gidiyor
Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü

Kuran yakan provokatör canlı yayın sırasında öldürüldü
Yer: Şanlıurfa! Rezilliğini kimse görmedi sandı ama kamera kayıttaydı

Rezilliğini kimse görmedi sandı ama kamera kayıttaydı
Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor

Kimyasal madde alarmı! Bir şehrimizde sular tamamen kesildi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.