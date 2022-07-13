ÇORUM'DA TRAKTÖR DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI - Haberler

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ÇORUM'DA TRAKTÖR DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÇORUM'da, kontrolden çıkıp şarampole devrilen kereste yüklü traktörün sürücü Rıza Solar (33), yaralandı.

ÇORUM'da, kontrolden çıkıp şarampole devrilen kereste yüklü traktörün sürücü Rıza Solar (33), yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Çoraklık Bağlar Sokak'ta meydana geldi. Rıza Solar idaresindeki 19 KA 147 plakalı kereste yüklü traktör, kontrolden çıkarak şarampole düştü. Devrilen traktörün kabininde sıkışarak yaralanan sürücü, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Solar, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bahçelievler Mahallesi Bağlar Güncel Haberler

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