Çorum'da trafikten men edilen otomobil başka bir aracın plakasıyla trafiğe çıktı

Çorum'da trafikten men edildiği halde başka bir araca ait plakayla trafiğe çıkan otomobilin sürücüsüne 38 bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde motosikletlilere yönelik uygulamada şüphelenilen bir otomobili durdurdu.

İncelemede yakın zamanda trafikten men edilen otomobilin başka bir aracın plakasıyla trafiğe çıktığı tespit edildi.

İfade için polis merkezine götürülen sürücüye 38 bin lira ceza kesildi, araç otoparka çekildi.