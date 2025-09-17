Haberler

Çorum'da Trafik Uygulamasında Polis Memuruna Araçla Çarpıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da 'dur' ihtarına uymayan bir aracın polis memuruna çarpması sonucunda memur yaralandı. Sürücüsü belirlenemeyen araç, terk edilmiş halde bulundu.

Çorum'da, uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsünün çarptığı polis memuru yaralandı.

Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi'nde trafik uygulaması yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan, sürücüsü henüz belirlenemeyen 66 DE 055 plakalı panelvan, kaçarken bir polis memuruna çarptı.

Polis ekipleri, aracı lastiklerine ateş ederek durdurmaya çalıştı. Sürücüsünün 2 lastiği patlak halde uygulama noktasından kaçtığı araç, Gülabibey Mahallesi Bağcılar 96. Sokak'ta terk edilmiş olarak bulundu.

Çok miktarda içki şişesi bulunan araç, otoparka götürüldü.

Polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
Ünlü markanın kullanıcılarından şikayet yağıyor: 18 bin TL'lik bilgisayarım kayıp

Ünlü markanın kullanıcılarından şikayet yağıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da otopilot modundayken kontrolden çıkan Tesla kaza yaptı

Otopilot modundaki Tesla, İstanbul trafiğini birbirine kattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.