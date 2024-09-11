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Çorum'da Trafik Uygulamasında 80 Bin 676 Lira Cezai İşlem Uygulandı

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Çorum'da trafik ekiplerince yapılan şok uygulamada kurallara uymayan sürücülere 80 bin 676 lira ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada 34 araç sorgulandı ve 4 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 4 sürücüye ise ehliyetsiz araç kullanmaktan 89 bin 676 lira ceza uygulandı. Ayrıca yapılan GBT sorgulamasında uyuşturucu madde kullanmak ve satmak suçundan aranan bir kişi yakalandı.

Çorum'da trafik ekiplerince yapılan şok uygulamada kurallara uymayan sürücülere 80 bin 676 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Ulukavak Mahallesi Fatih Caddesi'nde yapılan şok uygulamada 34 araç sorgulandı.

4 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 4 sürücüye ise ehliyetsiz araç kullanmaktan 89 bin 676 lira ceza uygulandı. 1 araç ise trafikten men edildi.

Ayrıca yapılan GBT sorgulamasında uyuşturucu madde kullanmak ve satmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Güvenlik 3-sayfa Güncel trafik Ceza

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