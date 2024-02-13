Çorum'da trafik polislerinden kaçan sürücüye para cezası uygulandı
Çorum'da trafik polislerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan bir sürücüye alkollü araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve kırmızı ışık ihlali suçlarından 12 bin 500 lira para cezası kesildi.
Çorum'da trafik polislerinden kaçan sürücüye para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, S.B, 34 DRR 546 plakalı otomobiliyle Gazi Caddesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Çorum-Samsun kara yolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde durdurulan aracın sürücüsüne alkollü araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve kırmızı ışık ihlali suçlarından 12 bin 500 lira para cezası kesildi.
Otomobil ise çekici ile otoparka kaldırıldı.