Çorum'da Trafik Kazasında 6 Kişi Yaralandı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde 3 aracın çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 3 aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

İsmail A. idaresindeki 19 DH 234 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Sungurlu Taşköprü kavşağında Ramazan A'nın kullandığı 34 BAF 701 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra yol kenarındaki Emre K. idaresindeki 53 BB 280 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Meryem K, Zeki E. ve Orhan Ç. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
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