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Çorum'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Çorum'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
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Çorum-Samsun kara yolunda Murat A. yönetimindeki otomobil yoldan çıkarak devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da yoldan çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Murat A. (27) idaresindeki 34 PF 7916 plakalı otomobil Çorum- Samsun kara yolu Ahmediye köyü yakınlarında yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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