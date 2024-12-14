Çorum'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
Çorum'da bir otomobil, aydınlatma direği ve trafik levhalarına çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Çorum'da aydınlatma direği ve trafik levhalarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yunus Emre Ö. (24) idaresindeki 19 AED 909 plakalı otomobil, Çevreyolu Bulvarı Binevler Kavşağı yakınlarında aydınlatma direği ve trafik levhalarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel