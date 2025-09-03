Çorum'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Çorum'un Bayat ilçesinde otomobilin çarptığı Safiye Okumuş hayatını kaybetti. Olay sonrası sürücü gözaltına alındı.

Çorum'un Bayat ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Ahmet E. idaresindeki 19 AFS 083 plakalı otomobil, Eski Alibey köyü yolu Karaçalı mevkisinde yaya Safiye Okumuş'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Okumuş'un cenazesi, Bayat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü Ahmet E. ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Murat Topal - Güncel
