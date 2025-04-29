Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemi

Ünlü menajer Ayşe Barım için istenen ceza belli oldu
Kurumlar vergisi beyanname süresi 5 Mayıs'a kadar uzatıldı

Şimşek sinyali verdi, milyonları ilgilendiren vergide süre uzatıldı
Erdoğan ve Meloni'den İtalya'da ortak zirve

Kritik zirvede iki liderden dikkat çeken mesajlar
Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı

25-44 yaş arasında olanlar dikkat! Korona sonrası adeta tavan yaptı

Çorum'da Trafik Kazası: Anne ve Kızı Yaralandı

Çorum'da Trafik Kazası: Anne ve Kızı Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, kontrolünü kaybeden cip park halindeki iki araca çarparak devrildi. Kazada anne ve kızı yaralandı.

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında anne ve kızı yaralandı.

H.A. idaresindeki 19 HN 110 plakalı cip, Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 4. Sokak'ta kontrolden çıktı ve park halindeki iki araca çarptıktan sonra devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü H.A. ile kızı A.A. yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan anne ve kıza ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.