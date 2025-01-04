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Çorum'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Çorum'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsünün firari olduğu ve yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

H.İ.Y. idaresindeki 06 BUU 757 plakalı hafif ticari araç, Sungurlu-Ankara kara yolu ilçe girişi yakınlarında ehliyetsiz sürücü A.B'nin (16) kullandığı 19 EB 007 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan H.V, A.K, C.Y. ve H.B. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü A.B'nin cezaevinden firar ettiği için hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
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