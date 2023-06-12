Çorum'da trafik kazası: 5 günlük bebek dahil 5 kişi yaralandı

Çorum-Laçin yolu Kırkdilim mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, 2 araç çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 5 günlük bir bebek de bulunuyor.