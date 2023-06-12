Çorum'da trafik kazası: 5 günlük bebek dahil 5 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Çorum-Laçin yolu Kırkdilim mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, 2 araç çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 5 günlük bir bebek de bulunuyor.
Çorum'da meydana gelen trafik kazasında biri 5 günlük bebek 5 kişi yaralandı.
Alparslan T. (48) idaresindeki 57 ABJ 505 plakalı otomobil ile Mustafa D'nin (40) kullandığı 34 PP 3758 plakalı otomobil Çorum-Laçin yolu Kırkdilim mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler, 5 günlük bebek ile Özlem D. (36) ve Mahir T. (74) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel