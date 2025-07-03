Çorum'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Çorum'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Çorum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Çorum'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Doğan Ö. idaresindeki 19 ACS 307 plakalı hafif ticari araç, Çevreyolu Bulvarı İlim Yayma Kavşağı'nda Muzaffer A'nın kullandığı 06 BA 7633 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Ekrem A. ve Mitat A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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