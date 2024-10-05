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Çorum'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Yusuf D. idaresindeki 19 AS 108 plakalı otomobil, Çorum Caddesi Sanayi Kavşağı'nda Hıdır Ö'nün kullandığı 19 AEA 085 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücülerin yanı sıra 19 AS 108 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mahmut G. ile Oğuzhan Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel

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