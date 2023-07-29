Çorum'da Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum- Ortaköy Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Ö. yönetimindeki 19 BN 810 plakalı otomobil ile Yusuf F. yönetimindeki 19 AAE 535 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile araçlardan birisi yol kenarındaki tarlaya uçtu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüleri ile araçlarda yolcu olarak bulunan Emine Ö. ve Aydın D. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM