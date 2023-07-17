Çorum'da Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir taksinin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan taksinin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Sungurlu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Çorum istikametine seyir halinde olan Enes Y. yönetimindeki 05 T 5068 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Görken C., Sevda A. ve Nisanur A. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ÇORUM