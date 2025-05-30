Çorum'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
H.K. idaresindeki 45-KFG-6 yabancı plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolu Greyder Kavşağı'nda N.A'nın kullandığı 06 SK 025 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerle yabancı plakalı otomobilde bulunan M.Ç. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel