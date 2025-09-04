Haberler

Çorum'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada, hafif ticari araç ve otomobillerin çarpışması sonucu sürücüler hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çorum-Ankara kara yolunda H.E. idaresindeki 19 AGC 647 plakalı hafif ticari araç, N.U. yönetimindeki 25 ADP 550 plakalı hafif ticari araç ve M.Y'nin kullandığı 34 BSC 596 plakalı otomobil, Sungurlu Taşköprü kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler M.Y. ve N.U. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
