Çorum'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Çorum-Samsun kara yolunda hafif ticari araç ile cipin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Çorum'da hafif ticari araç ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Tuncer S. idaresindeki 34 NH 2690 plakalı cip ile Beşer S'nin kullandığı 19 UT 197 plakalı hafif ticari araç, Çorum- Samsun kara yolu Atçalı köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile araçta bulunan Meryem S. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.