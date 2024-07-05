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Çorum'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

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Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Seyfan A. idaresindeki 34 ZU 2094 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Boğaziçi köyü yol ayrımında Yalçın T'nin kullandığı 19 ABU 494 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Yalçın T. ve aynı araçta bulunan Osman B. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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